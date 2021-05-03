Вакцинация не избавит туристов в ЕС от карантина и ПЦР-тестов

В Еврокомиссии (ЕК) пояснили, что предложение разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает необходимости для приезжих сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин. ЕК предложила разрешить въезд на территорию ЕС иностранцам, которые минимум за две недели до этого прошли вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в ЕС препаратов.
"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности карантина или ПЦР-тестов",— пояснил на брифинге официальный представитель ЕК Адальберт Янс.
Сейчас в ЕС одобрены четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
Кроме того, в Европе хотят ввести единый паспорт вакцинации, образец которого представили в марте. Документ будет содержать данные о прививках, недавнем отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 и об антителах после перенесенного заболевания.
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