В США новый антирекорд по количеству заболевших COVID

По данным агентства, в США за последние сутки зафиксировали свыше 40,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Рост числа заболевших может быть связан с отменой ограничительных мер в некоторых штатах.

В США за последние сутки зафиксировали 40 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших для этой страны с начала пандемии, сообщает Reuters.

По подсчетам агентства, число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,475 млн. Рекордные темпы распространения вируса на этой неделе зафиксированы, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Невада, Теннесси, Техас.

Как сообщает Reuters, в некоторых штатах эпидемиологическая ситуация ухудшилась после частичной отмены введенных ранее ограничительных мер.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявили 2 467 510 случаев заражения коронавирусом. Соединенные Штаты являются лидером по количеству заболевших COVID-19 в мире. Следом за ними идут Бразилия (1 274 584 заразившихся) и Россия (620 794 заразившихся по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что смертность от коронавируса в стране сейчас одна из самых низких в мире. При этом по данным университета Джонса Хопкинса, которые показывают число летальных случаев на 100 тыс. населения, США по этому показателю находятся на третьем месте: на 100 тыс. человек приходится 38,03 смертей. Первое место в этом рейтинге занимает Великобритания (65,14), второе — Испания (60,63).