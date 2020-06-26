Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег

Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание EUR2,8 млн, сообщает проект издания «Радио Свобода» и UA:Перший программа «Схемы» со ссылкой на на три источника.

«Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему „в составе преступной группировки“, — сообщают „Схемы“.

Также, по информации журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

В частности Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых „безусловного отбывания“, а Скаленко — 24 месяцев заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий „Восточный горно-обогатительный комбинат“ (ВостГОК) и „Энергоатом“. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)».

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами «Энергоатома» при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

20 декабря 2019 года Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.