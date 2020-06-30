Налоговая подозревает Альфа-банк в выплате «теневых» зарплат бизнесу

Суд продлил срок досудебного расследования по делу о сговоре работников Альфа-Банка и других банков с представителями бизнеса относительно зарплатных выплат работникам предприятий без уплаты налогов и сборов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение Шевченковского районного суда.
Государственная фискальная служба полагает, что для уклонения от налогов банки насчитывали зарплату, имитируя наличное пополнение карт для выплат через POS-терминалы.
По данным службы, это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики.
Отмечается, что в отделениях Альфа-Банка специалисты банка активно продают услуги по обслуживанию зарплатных проектов как официально, так и с рассылкой средств на карточки для выплат.
"В банковском учреждении (Альфа-Банке – ред) разработана система премирования (поощрения) сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, обязательно в том числе на неофициальные. В свою очередь должностные лица Альфа-Банка получают комиссионное вознаграждение в размере около 2-2,5% из перечисленных средств", – говорится в определении суда.
Согласно сообщению, в дальнейшем часть полученных средств пересчитывается на бестоварные операции, в частности оплату финансовых услуг, оплаты по кредиту, предоставление финансовых гарантий или путем инкассации доставляется в кассы Альфа-Банка.
Отмечается, что предприятия заключали договора в части выплаты официальной заработной платы - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины, а также второй, не учтенной зарплаты, получая преимущественно от 5 тыс грн на карту для выплат, которую оформляли параллельно с основной по указанию руководства предприятия при трудоустройстве на работу.
Как сообщили в пресс-службе Альфа-Банка, финансово-кредитное учреждение заинтересовано в полном, всестороннем и объективном расследовании обстоятельств дела.
На 1 мая 2020 года Альфа-Банк по размеру общих активов занимал 6-ое место (93,486 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016