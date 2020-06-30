Налоговая подозревает Альфа-банк в выплате «теневых» зарплат бизнесу

Суд продлил срок досудебного расследования по делу о сговоре работников Альфа-Банка и других банков с представителями бизнеса относительно зарплатных выплат работникам предприятий без уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение Шевченковского районного суда.

Государственная фискальная служба полагает, что для уклонения от налогов банки насчитывали зарплату, имитируя наличное пополнение карт для выплат через POS-терминалы.

По данным службы, это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики.

Отмечается, что в отделениях Альфа-Банка специалисты банка активно продают услуги по обслуживанию зарплатных проектов как официально, так и с рассылкой средств на карточки для выплат.

"В банковском учреждении (Альфа-Банке – ред) разработана система премирования (поощрения) сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, обязательно в том числе на неофициальные. В свою очередь должностные лица Альфа-Банка получают комиссионное вознаграждение в размере около 2-2,5% из перечисленных средств", – говорится в определении суда.

Согласно сообщению, в дальнейшем часть полученных средств пересчитывается на бестоварные операции, в частности оплату финансовых услуг, оплаты по кредиту, предоставление финансовых гарантий или путем инкассации доставляется в кассы Альфа-Банка.

Отмечается, что предприятия заключали договора в части выплаты официальной заработной платы - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины, а также второй, не учтенной зарплаты, получая преимущественно от 5 тыс грн на карту для выплат, которую оформляли параллельно с основной по указанию руководства предприятия при трудоустройстве на работу.

Как сообщили в пресс-службе Альфа-Банка, финансово-кредитное учреждение заинтересовано в полном, всестороннем и объективном расследовании обстоятельств дела.

На 1 мая 2020 года Альфа-Банк по размеру общих активов занимал 6-ое место (93,486 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.