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Зеленский поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал и реформу таможни

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Зеленский поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал и реформу таможни

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень радикальную позицию в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания совета во вторник.

«Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал — это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений — надо помочь украинской экономике», — сказал Саакашвили на брифинге.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что «мы не можем этого позволить», поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

«Надо брать риски, чтобы помочь экономике — очень понравилась концепция президента», — подчеркнул глава исполкома Нацсовета реформ.

Кроме того, он заявил, что Нацсовет реформ при президенте Украины поддержал, в принципе, революционную реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов.

«Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут всего два (инвойс и транспортный документ — Ред.). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, код выпуска и так далее», — сказал он на брифинге по итогам первого заседания Нацсовета.

«Будет устранен институт решал, таможенных брокеров, и человек будет сам заполнять таможенную декларацию», — добавил Саакашвили.

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Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а к «зеленому» и «красному» коридорам добавить «желтый» и «синий» (пост-аудит).

Среди других предложений — криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет по обычным товарам и до 7 лет — по подакцизным), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин.

Еще одним нововведением в реформе является наделение функциями главы таможни первого замминистра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.

таможня, Михаил Саакашвили, ННВК
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