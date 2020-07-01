США призвали власти Турции сохранить музейный статус собора Святой Софии

Власти Соединенных Штатов призывают Турцию сохранить нынешний статус собора Святой Софии в Стамбуле в качестве музея и не превращать его в мечеть. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
«Мы призываем правительство Турции продолжать сохранять собор Святой Софии в статусе музея в качестве образца его (правительства Турции — Ред.) приверженности уважению религиозных традиций и многонациональной истории, которая способствовала становлению Турецкой Республики», — заявил глава американской дипломатии. По словам Помпео, это необходимо сделать в том числе для того, чтобы собор «оставался доступным для всех».
«Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как умаление наследия этого удивительного сооружения и его непревзойденной способности служить столь необходимым человечеству связующим звеном различных религиозных традиций и культур, что является такой редкостью в современном мире», — отметил госсекретарь. «Мы стремимся продолжить работу с правительством Турции по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе для сохранения религиозных и культурных объектов», — добавил Помпео.
Как сообщила 5 июня газета Hürriyet, президент Турции Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии с музейного на мечеть.
Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, он даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.
После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
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