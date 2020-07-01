Рада собирается принять законопроект об игорном бизнесе в четверг

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия полагает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.
«Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят», — сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, глава фракции отметил, что поправки — это «способ политически поторговаться».
«Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект — ред.) в рабочем порядке», — добавил Арахамия.
Напомним, 30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. За два дня заседаний депутаты рассмотрели около 200 поправок из 3,5 тысяч и не поддержали ни одной.
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