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Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть

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Патриарх Варфоломей прокомментировал превращение Святой Софии в мечеть

Превращение в мусульманские мечети храма Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле «причинило боль», заявил Константинопольский патриарх Варфоломей после воскресной литургии.

Это первое высказывание Варфоломея после того, как полтора месяца назад президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении уникального памятника православия — храма Айя София в мечеть.

Варфоломей в воскресенье совершил Божественную литургию на отдании праздника Успения Пресвятой Богородицы, которая прошла на развалинах патриаршего ставропигиального монастыря Панагия Фанеромени в местечке Эрдек в Малой Азии. Литургию транслировал в прямом эфире греческий православный церковный канал Е4.

Варфоломей прежде всего поблагодарил власти Турции за разрешение совершить литургию на развалинах монастыря Панагия Фанеромени и ранее — в монастыре Панагия Сумела в Трабзоне, и затем сказал несколько слов про превращение христианских святынь в мечети.

«Это факт, что превращение Святой Софии, а теперь и монастыря Хора в мусульманские мечети нанесло нам боль. Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира. Они выражают универсальный дух нашей веры, любовь и надежду на вечность. Их мозаики и другие иконы — райская пища для души и неиссякаемая радость», — сказал Варфоломей.

«Они принадлежат мировому культурному наследию. Мы молимся богу любви, справедливости и мира, чтобы он просветил разум и сердца ответственных», — сказал Варфоломей.

Часть выступления он повторил на турецком языке.

Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфоломей до сих пор не высказывался о решении властей о переводе Святой Софии из музея в мечеть.

Храм Святой Софии был основан византийским императором Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

Помимо этого 21 августа правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя. Ее называют также церковью Святого Спасителя в Полях, поскольку она строилась за стенами Константинополя. Церковь известна своими уникальными фресками, она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Монастырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.
Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.

Варфоломей, собор Святой Софии
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