Зеленский объявил выговор одному из губернаторов

Президент Владимир Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА Роману Грищенко.

Соответствующий указ № 261/2020 появился на сайте президента.

«За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу», — говорится в документе.

Как сообщалось, Грищенко был назначен на должность председателя Сумской ОГА 11 марта.