Зеленский назначил главой Сумской области военного прокурора

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Грищенко главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 74/2020 опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Предварительно указом № 73/2020 Президент освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА.

Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона, а до того — военным прокурором Киевского гарнизона.