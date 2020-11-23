Зеленский назначил нового губернатора Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы главой Сумской областной государственной администрации (ОГА).
Соответствующий указ № 509/2020, подписанный 23 ноября 2020 года, был обнародован на сайте президента.
Также Зеленский подписал указ №508/2020, которым освободил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей главу Сумской ОГА.
Как сообщалось, назначение Хомы на должность главы Сумской ОГА было согласовано Кабинетом министров Украины 11 ноября. Ранее он занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.
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