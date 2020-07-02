Разумков поручил двум комитетам немедленно рассмотреть представление об увольнении Смолия

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы.

Об этом спикер заявил во время заседания парламента в четверг, 2 июля.

«Прошу безотлагательно 2 июля 2020 года в рамках предмета ведения Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям Верховной Рады и представить в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента», — отметил Разумков.

Такое же поручение от председателя ВР получил и Комитет по вопросам экономического развития.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 июля внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности председателя Национального банка.

Накануне Смолий подал президенту заявление об освобождении от должности председателя НБУ из-за «систематического политического давления».