Разумков поручил двум комитетам немедленно рассмотреть представление об увольнении Смолия

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы.
Об этом спикер заявил во время заседания парламента в четверг, 2 июля.
«Прошу безотлагательно 2 июля 2020 года в рамках предмета ведения Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям Верховной Рады и представить в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента», — отметил Разумков.
Такое же поручение от председателя ВР получил и Комитет по вопросам экономического развития.
Напомним, президент Владимир Зеленский 2 июля внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности председателя Национального банка.
Накануне Смолий подал президенту заявление об освобождении от должности председателя НБУ из-за «систематического политического давления».
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