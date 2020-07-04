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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 045 713 человек.

Отметка в 10 млн заразившихся была зарегистрирована 28 июня. Таким образом, меньше чем за неделю число заболевших COVID-19 выросло на 1 млн человек.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в США (2,79 млн заразившихся). Следом идут Бразилия (1,5 млн) и Россия (666,9 тыс.). На четвертом месте по количеству заболевших находится Индия (625,5 тыс.), замыкает пятерку лидеров Перу (295,6 тыс.).

Из-за коронавируса во всем мире скончались более 524,5 тыс. человек. Больше всего смертей зафиксировано в США, где из-за COVID-19 умерли 129,4 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Бразилия — 61,8 тыс., на третьем Великобритания — 44,2 тыс. умерших.

Излечились от коронавируса свыше 5,8 млн человек по всему миру.

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2 июля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса. «Ведущие кандидаты, возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — сообщил он.

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Вячеслав Бутко
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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