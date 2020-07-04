В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат против коронавируса

В ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока лишь «Ремдесивир», сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.

В то же время Сваминатан отметила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности от коронавируса.

По ее словам, пока исследования говорят лишь о том, что, принимая этот препарат, пациенты поправлялись быстрее. Заразившиеся, получавшие «Ремдесивир», выздоравливали через 11 дней по сравнению с 15 днями у тех, кто не принимал лекарство, отметила Сваминатан.

Изначально «Ремдесивир» был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса, а также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, но не был признан эффективным средством.

Несколько месяцев назад этот препарат прошел клинические испытания на способность лечить коронавирус. В частности, его использование одобрили в Японии, Южной Корее, Индии, Британии и Израиле.

В начале мая экстренное разрешение на применение «Ремдесивира» выдали и власти США, и уже через два месяца, в начале июня, стало известно, что американские власти скупили почти все запасы этого препарата. Таким образом Соединенные Штаты лишили другие страны возможности приобрести его в ближайшие три месяца, сообщила The Guardian.