В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат против коронавируса

В ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока лишь «Ремдесивир», сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
Трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.
В то же время Сваминатан отметила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности от коронавируса.
По ее словам, пока исследования говорят лишь о том, что, принимая этот препарат, пациенты поправлялись быстрее. Заразившиеся, получавшие «Ремдесивир», выздоравливали через 11 дней по сравнению с 15 днями у тех, кто не принимал лекарство, отметила Сваминатан.
Изначально «Ремдесивир» был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса, а также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, но не был признан эффективным средством.
Несколько месяцев назад этот препарат прошел клинические испытания на способность лечить коронавирус. В частности, его использование одобрили в Японии, Южной Корее, Индии, Британии и Израиле.
В начале мая экстренное разрешение на применение «Ремдесивира» выдали и власти США, и уже через два месяца, в начале июня, стало известно, что американские власти скупили почти все запасы этого препарата. Таким образом Соединенные Штаты лишили другие страны возможности приобрести его в ближайшие три месяца, сообщила The Guardian.
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