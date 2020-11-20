ВОЗ забраковала принимавшийся Трампом препарат от COVID

Препарат ремдесивир не стоит использовать госпитализированным с COVID-19 пациентам независимо от тяжести заболевания. Соответствующую рекомендацию выпустила Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, их эксперты против использования лекарства, поскольку в настоящее время «нет доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие исходы у пациентов».
Ремдесивиром, в числе прочего, лечили американского президента Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом. После выздоровления Трамп обещал всем гражданам США такое же лечение, как было у него.
Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.
Исследования эффективности ремдесивира начались 15 октября. В общей сложности были проведены четыре независимых испытания, в ходе которых анализировались данные более чем 7 тыс. пациентов. В итоге эксперты пришли к выводу, что лекарство не оказывает значимого влияния на выживаемость людей с COVID-19, потребность в искусственной вентиляции легких, время выздоровления и другие показатели.
В середине октября в ВОЗ сообщали о низкой эффективности ремдесивира. По словам главы организации Тедроса Гебрейесус, единственным доказавшим эффективность препаратом при COVID-19 является дексаметазон.
Ранее Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применять этот антивирусный препарат при лечении коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии уже заявило, что не намерено пересматривать одобрение на использование препарата ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
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