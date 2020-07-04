Войти
Зеленский заявил о необходимости продолжить реформу полиции
позиция
Зеленский заявил о необходимости продолжить реформу полиции
Шмыгаль уверяет, что в Украине сажают лесов больше, чем рубят
официально
Шмыгаль уверяет, что в Украине сажают лесов больше, чем рубят

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

стихия
RSS

В Японии из-за ливней погибли не менее 15 человек

128
В Японии из-за ливней погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

По последним данным, в результате разлива реки Кумагава произошло затопление дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото). Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек с признаками клинической смерти. Ранее сообщалось еще о двух погибших под завалами, вызванными оползнем в небольшой деревушке Акисита, однако позднее местные власти уточнили, что спасатели обнаружили тело только одного погибшего.

Пропавшими без вести к настоящему времени числятся девять человек.

По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где был объявлен максимальный пятый уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.

Национальное метеорологическое управление страны предупреждает о серьезной угрозе разлива рек, схода оползней и затоплений обширных территорий. В некоторых районах префектуры Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, более 10 тыс. домов в префектуре Кумамото остаются без света.

Читайте также: Зеленский заявил, что встреча в Берлине прошла хорошо

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

Япония, ливни
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 4 июля 2020
Пятница, 3 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016