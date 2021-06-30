Путин объяснил, почему не нужно восстанавливать СССР

Воссоздавать СССР бессмысленно, убежден президент РФ Владимир Путин.

«Восстанавливать Советский Союз... невозможно по целому ряду причин — и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза», — заявил он на ежегодной прямой линии.

Путин отметил, что в противном случае страна может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с размыванием «государствообразующего этнического ядра».

Советский Союз, насчитывавший в своем составе 15 республик, перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало подписание соглашения, впоследствии названного Беловежским, в котором говорилось об окончании истории СССР и создании Содружества Независимых Государств.