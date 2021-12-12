Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России

Президент РФ Владимир Путин в фильме, показанном на канале «Россия-1», заявил, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России». Государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет», заявил Путин.

«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — сказал российкий президент.

Путин также заявил о россиянах, которые в результате развала Союза «в одночасье оказались за границей» без возможности вернуться на родину. «Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения», — добавил он.

Он также отметил, что в случае развала России последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии.

«Точно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы сейчас бы не боролись за повышение рождаемости, мы бы сейчас боролись за выживание. А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — сказал Путин.

Наиболее известна оценка распада СССР, которую Путин дал еще в 2005 году, обращаясь к Федеральному Собранию. Президент РФ тогда назвал его крупнейшей геополитической катастрофой XX века.