Немецикие СМИ увидели угрозу банкротства Украины после отставки Смолия

Следствием отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия может стать банкротство страны, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

«Украине как государству вновь грозит банкротство, поскольку Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает», — пишет газета.

Издание цитирует также эксперта лондонской компании BlueBay Тимоти Эша, который назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабильности страны».

Смолий написал заявление об отставке 2 июля. Свое решение он объяснил тем, что на центробанк в течение длительного времени осуществлялось политическое давление. «Это делает невозможным эффективное выполнение обязанностей по руководству Национальным банком. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка», — заявил он.

В тот же день Минфин отменил размещение еврооблигаций на общую сумму $1,75 млрд. Изначально предполагалось, что $750 млн из привлеченных в результате размещения облигаций средств будут направлены на выплаты по облигациям со сроком погашения в 2021–2022 годах, а оставшийся $1 млрд — на покрытие дефицита бюджета.