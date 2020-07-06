ГБР вручило обвинительный акт бывшему депутату Пашинскому

После того, как Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного производства против Сергея Пашинского, ведомство вручило бывшему депутату Верховной Рады обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, в понедельник дело будет передано в суд.
Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.
«В пятницу вручили (обвинительный акт)», — сказал представитель ведомства.
По его словам, Пашинский лично присутствовал.
Он обвиняется в совершении преступления по статье 121 Уголовного кодекса.
В понедельник дело будет передано в суд.
Пашинского подозревают в ранении из огнестрельного оружия гражданина Химикуса в Киевской области.
Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.
Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.
Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.
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