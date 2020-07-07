В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.

Отвечая на вопрос ведущей, последуют ли США примеру властей Индии и Австралии, которые уже заявили о необходимости закрыть китайское приложение, Помпео отметил, что такое развитие событий возможно. Он не стал вдаваться в подробности, однако посоветовал гражданам «проявлять осторожность при использовании TikTok, чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

Госсекретарь напомнил, что ранее США объявили угрозой для национальной безопасности работу китайских компаний ZTE и Huawei, заподозрив их в передаче персональных данных американских граждан властям КНР.

Агентство Reuters между тем сообщило о том, что TikTok приняла решение прекратить работу приложения в Гонконге. Поводом для этого стало принятие китайским парламентом документа о национальной безопасности, который в том числе требует от компаний предоставлять данные пользователей властям.

TikTok – созданное китайской ByteDance видеоприложение. В компании ранее отрицали свои связи с властями КНР и указывали, что ее основные центры обработки данных расположены за пределами Китая.