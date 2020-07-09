Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12 млн человек

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 млн человек, следует из данных, которые опубликовал Университет Джонса Хопкинса.

Отметка в 10 млн заразившихся была зарегистрирована 28 июня, 11 млн — 4 июля. Таким образом, менее чем за две недели число заболевших COVID-19 выросло на 2 млн человек.

Четверть всех случаев заболевания приходится на США (3,05 млн). Далее идут Бразилия (1,71 млн), Индия (742,4 тыс.). Россия по числу заразившихся находится на четвертом месте. По данным оперативного штаба, в стране с начала эпидемии зарегистрировано 700,7 тыс. случаев заболевания.

В десятку стран по числу заразившихся коронавирусом также входят:

Перу — 312,9 тыс. человек;

Чили — 303 тыс. человек;

Великобритания — 288,5 тыс. человек;

Мексика — 275 тыс. человек;

Испания — 252,5 тыс. человек;

Иран — 248,3 тыс. человек.

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в США: там от COVID-19 скончались 132,3 тыс. человек. На втором и третьем местах по этому показателю находятся Бразилия и Великобритания — в этих странах зарегистрировано 67,9 тыс. и 44,6 тыс. смертей среди заразившихся соответственно.