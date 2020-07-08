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Роулинг и Рушди выступили против «удушающей атмосферы» нетерпимости

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Роулинг и Рушди выступили против «удушающей атмосферы» нетерпимости

Борьба демократических сил за расовую и социальную справедливость, которую нельзя не приветствовать, сама привела к негативным последствия в виде сокращения возможностей для свободного обмена идеями и сгущению атмосферы нетерпимости. Об этом говорится в опубликованном в журнале Harper's Magazine открытом письме, которое подписали более 150 писателей, журналистов, философов и ученых из разных стран мира.

«Мы привыкли обвинять в этом правых радикалов, но в нашей собственной культуре все шире распространяется цензура, нетерпимость к другим взглядам, мода на публичное шельмование и остракизм», — предупреждают авторы письма.

В документе выражается обеспокоенность тем, что призывы к «быстрому и суровому» наказанию инакомыслящих стали обычным делом, а вместо обдуманных реформ используются «поспешные и несоразмерные» кары — редакторов увольняют за публикацию спорных текстов, журналистам запрещают писать на те или иные темы, профессоров осуждают за цитирование на занятиях литературных произведений, а руководителей организаций отстраняют за «неудачные оговорки».

«Результатом стало неуклонное сужение границ того, что можно сказать без угрозы расправы», — говорится в письме.

Среди подписантов письма Джоан Роулинг — британская писательница, наиболее известная созданием саги о Гарри Поттере; Салман Рушди — британский писатель, лауреат Букеровской премии; Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик; Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политолог; Ноам Хомски — американский лингвист, политический публицист, философ; Маргарет Этвуд — канадская писательница, дважды лауреат Букеровской премии.

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Авторы письма отмечают, что писатели и журналисты вынуждены самоцензурировать свое творчество, так как могут лишиться средств к существованию, если не то что отступят от какого-то догмата, но даже просто не проявят достаточного усердия в его защите.

«Эта удушающая атмосфера в конечном счете повредит самым важным ценностям. ... Путь к победе над плохими идеями в их разоблачении, спорах с ними и переубеждении, а не в попытках заставить их сторонников замолчать. Мы против ложного выбора между свободой и справедливостью, они не могут существовать друг без друга», — говорится в письме.

Его авторы предупреждают, что ограничение возможности для споров всегда идет лишь во вред, не важно, кто за эти стоит — использующая репрессии власть или нетерпимое общество.

 

Гарри Каспаров, Джоан Роулинг, BLM
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