В Москве заявляют, что у них нет никаких «красных линий» в переговорах по Донбассу и винят Украину

Россия готова поддержать любые договоренности между Киевом и ЛДНР, у нее нет никаких «красных линий» в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Никаких „красных линий“ у Российской Федерации нет. Представители России в контактной группе имеют простые и однозначные директивы поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между Донбассом и Украиной с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта. Любые», — подчеркнул он.

При этом Козак считает, что те «красные линии», о которых в свою очередь заявляет Киев, вступают в противоречие с Комплексом мер по выполнению минских соглашений. «Красные линии» наших киевских коллег до конца неизвестны. Им свойственно нередко формулировать свою позицию эзоповым языком. Одну из линий можно распознать — ни в коем случае не вести диалог ни с какими представителями ОРДЛО. Но эта «красная линия» выходит за «красные линии» минских соглашений, которые однозначно предписывают этот диалог«, — заявил замглавы администрации президента РФ.

«Мы снова наблюдаем абсурдную ситуацию, когда во всех политических заявлениях высшего руководства Украины, в том числе в итоговых документах последнего „нормандского“ саммита в Париже, под которыми стоит подпись президента Владимира Зеленского, неизменно отмечается, что альтернативы минским соглашениям для урегулирования конфликта нет, и тут же заявляется, что есть некие „красные линии“, которые не позволяют выполнять те же минские соглашения», — сказал Козак.