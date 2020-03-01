Ермак и Козак провели встречу в Минске

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.
«Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате „всех на всех“, о котором договорились лидеры „Нормандской четверки“ во время встречи в Париже в декабре 2019 года», — сообщил Офис президента Украины на своей странице в Facebook в воскресенье.
На встрече Ермак сказал о намерении провести следующий трек обмена удерживаемыми лицами в марте.
Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Нормандском формате в декабре 2019 года в Париже.
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