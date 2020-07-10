Семь областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 10 июля семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.
Напомним, что по состоянию на 10 июля в Украине зарегистрировано 52 043 случая COVID-19, за сутки - 819 новых случаев.
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