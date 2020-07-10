Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть

Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN Turk.

Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.

Затем появилась инофрмация, что президент Турции Тайип Эрдоган уже подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.