Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему COVID-19

Британский уличный художник Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему пандемии COVID-19. Во вторник он опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он запечатлен за работой — в респираторе, очках и защитном костюме.

Художник, которому до сих пор удается сохранять анонимность, наносил изображения на окна и стены вагонов среди бела дня, притворяясь работником метро, осуществляющим дезинфекцию. В действительности же в баллоне для дезинфицирующего средства была голубая краска.

Темой новой художественной акции Бэнкси стало ношение масок. Черные крысы, обычно символизирующие протест и нонконформизм, запутываются в них, используют в качестве парашютов и чихают, оставляя длинные грязные потеки на стенах. В комментарии к видео Бэнкси призвал использовать маски для борьбы с распространением вируса. Во время пандемии он уже создавал работы на тему самоизоляции и изображал британских врачей в образе супергероев, которым стремятся подражать дети.

С 15 июня использование масок или закрывающих лицо повязок является обязательным в британском общественном транспорте и медицинских учреждениях. Как сообщил во вторник глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, с 24 июля это станет обязательным также в магазинах и супермаркетах, а нарушителям будет грозить штраф в размере £100.

Сам художник давно привык прятать свое лицо за маской, а о том, как он выглядит, до сих пор доподлинно неизвестно. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых художник запечатлен с закрытым лицом.