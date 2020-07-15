Европейский суд отменил решение ЕК о взыскании с Apple штрафа в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

«Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение со стороны Apple положений европейских норм по конкуренции», — говорится в решении суда.

Еврокомиссия в 2016 году потребовала от Apple вернуть правительству Ирландии, где зарегистрирован ряд подразделений компании, €13 млрд, которые компания «фактически получила в виде незаконных субсидий» в результате налоговых сделок с правительством этой страны. По сути Еврокомиссия сочла предоставленные Дублином налоговые льготы незаконными и потребовала компенсировать недоплаченные налоги.

Американская компания выразила удовлетворение этим решением, о чем сообщила в письменном заявлении: «Этот суд был не о том, сколько налогов мы платим. Этот суд был о том, должны ли мы были их платить. Мы счастливы, что мы являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, и мы знаем, какую важную роль налоги играют в обществе», — говорится в документе.

Данное решение суда также может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Intel.

Помимо Apple, решение Еврокомиссии в суде также оспорило правительство Ирландии, несмотря на то, что в 2020 году оно должно было бы получить с Apple уже почти €14 млрд с учетом процентов. Дублин защищает в суде свое право создавать льготные налоговые условия для привлечения многонациональных корпораций, которые таким образом уходят от уплаты более высоких налогов в других государствах, включая США. Сохранение этого режима для Ирландии гораздо важнее разового получения 14 млрд евро от Apple.