В подразделениях «Укрзализныци» в пяти областях проходят обыски

Правоохранители в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты имущества АО «Укрзализныця» (ч.5 ст.191 УКУ) проводят санкционированные судом обыски в структурных подразделениях акционерного общества и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти областях Украины.

«В ходе следствия установлено, что в течение 2017-2019 гг. должностные лица региональных филиалов АО „Укрзализныця“ — „Южная железная дорога“ и „Юго-Западная железная дорога“ — перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставку чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и изготавливаются из других сплавов металлов. Это приводит к росту расходов АО „Укрзализныця“ на покупку комплектующих», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в результате использования некачественной продукции возникают предпосылки к возможным чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время пассажирских и грузовых перевозок.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.