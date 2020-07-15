События в стране положительно оценивают лишь 20% украинцев

Направление, в котором развиваются события в Украине, считают правильным 21,5% украинцев. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова совместно в Фондом «Демократические инициативы».
Негативно ситуацию в стране оценивают 60,5% респондентов.
Согласно данным опроса, 20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% считают, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.
Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта MATPA посольства Нидерландов в Украине.
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