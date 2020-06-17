Рассмотрение дисциплинарной жалобы на Холодницкого перенесли на 1 июля

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что дисциплинарная комиссия перенесла рассмотрение жалобы в отношении него на 1 июля и за это время он ознакомится с документами, также будет решен вопрос возможности снятия грифа секретности для публичности рассмотрения.
«Состоялось заседание дисциплинарной комиссии, заслушали ряд моих ходатайств, в том числе о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа „ДСП“, чтобы допустить общество. Комиссия приняла решение отложить на две недели рассмотрение жалобы», — сказал Холодницкий журналистам в среду в Киеве после заседания комиссии, передает Интерафакс-Украина.
Он подчеркнул, что до сих пор не ознакомлен с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы а в отношении него.
«Комиссия приняла решение обратиться к главе комиссии Офиса генпрокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры, чтобы пояснили, почему был гриф секретности и можно ли его снять. Также комиссия удовлетворила мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы, копии служебного расследования, чтобы на следующее заседание я мог подготовить свою позицию», — рассказал руководитель САП.
Холодницкий отметил, что в настоящее время у него нет позиции по жалобе, так как он не знает сути претензий.
«Отложили до 1 июля. За это время я ознакомлюсь с материалами, Генинспекция пообещала, что подготовит материалы и даст возможность с ними ознакомиться», — уточнил он.
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