Мишель Обама собирается вести подкаст на Spotify

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify. Об этом она сообщила в Twitter.
Как отметила Обама, передача будет посвящена темам, которые касаются важных отношений между людьми. Первый выпуск выйдет 29 июля.
Бывшая первая леди отметила, что намерена приглашать на программу, в частности, близких родственников, друзей и коллег. «Мы будем обсуждать отношения, которые позволяют нам быть самими собой, — сказала она. — Мы будем говорить о трудностях, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает справляться с самыми трудными периодами».
По словам Обамы, в числе тем, которые будут обсуждать на передаче, пандемия нового коронавируса и права темнокожих в США. «Надеюсь, что этот подкаст поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех волнуют», — добавила бывшая первая леди.
Мишель Обаме и ее супругу Бараку Обаме принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions. Она в 2019 году заключила соглашение с Spotify на запись подкастов. Бывшая первая леди в январе 2020 года получила музыкальную премию Grammy в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» за ее изданные, в том числе на аудионосителях, мемуары под названием «Становление» (Becoming).
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