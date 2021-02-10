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Мишель Обама будет вести детское кулинарное шоу на Netflix

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Мишель Обама будет вести детское кулинарное шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести детское кулинарное шоу на Netflix. Формат передачи предполагает участие кукольных персонажей — Ваффлса и Моти. Они будут исполнять роли сотрудников «причудливого супермаркета», хозяйкой которого выступает Мишель Обама.

Герои будут путешествовать по всему миру в волшебной корзине для покупок в поисках ингредиентов для своих блюд, сообщает Washington Post.

«Я так рада сообщить, что 16 марта начнется новое шоу на Netflix под названием „Ваффлс + Моти“. Надеюсь, и дети, и родители присоединятся к нам в наших приключениях, когда мы будем открывать, готовить и пробовать вкусную еду со всего света», — написала Обама в Твиттер.

«Собирая картофель в Андах в Перу, пробуя специи в Италии или занимаясь приготовлением мисо в Японии, эти любопытные исследователи открывают для себя чудо еды и обнаруживают, что каждое блюдо — это шанс найти новых друзей», — говорится в пресс-релизе Netflix.

Шоу выйдет в десяти эпизодах. Ожидается, что в гости к Мишель, Ваффлсу и Моти будут приходить другие участники — известные шеф-повара, дети и знаменитости.

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После завершения своей деятельности на посту президента США, Барак Обама вместе с супругой основал продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая заключила в 2018 году контракт с Netflix. 6 февраля компания бывшего президента анонсировала шесть новых проектов, среди которых представлены фильмы и сериалы. Это научно-фантастический художественный фильм «Спутник» по сценарию Олы Шокунби, фильм «Молодая жена» от писателя и режиссера Тайариши По и другие. Кулинарное шоу не упоминалось.

Компания Higher Ground Productions уже спродюсировала проекты «Американская фабрика» (документальный фильм взял «Оскар» в 2019-м) и «Becoming. Моя история» (по автобиографии Мишель Обамы).

Во время двух президентских сроков Барака Обамы Мишель управляла общественной кампанией «Letʼs Move», в рамках которой детей призывали есть здоровую еду.

Netflix, Мишель Обама
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