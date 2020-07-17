Войти
Зеленский хочет по примеру гостиницы «Днепр» продать другие объекты
приватизация
Зеленский хочет по примеру гостиницы «Днепр» продать другие объекты
Трамп уверен, что обойдет Байдена благодаря «молчаливому большинству»
выборы
Трамп уверен, что обойдет Байдена благодаря «молчаливому большинству»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Минздрав предлагает продлить карантин еще на месяц

421
Минздрав предлагает продлить карантин еще на месяц

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин еще на месяц после 31 июля.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать. Мы готовим проект постановления. Пока, согласно рабочей версии, мы продолжаем карантин еще на месяц. Но будем вносить определенные изменения в сами правила, условия адаптивного карантина», - сказал Степанов.

Он добавил, что правительство будет пытаться найти баланс между условиями карантина и обеспечением нормальной жизнедеятельности страны, исходя из развития эпидемической ситуации.

«Пока мы планирует не столько изменение критериев, сколько хотим сделать более прогнозируемым, чтобы было четко видно, при достижении каких критериев мы будем переходить в разные зоны. Например, в желтую, красную или зеленую. Чтобы это было прогнозируемо для украинцев, чтобы мы понимали заранее, где мы находимся, куда мы движемся в зависимости от региона », - сказал Степанов.

Министр добавил, что на бытовом уровне важно соблюдать элементарные правила — носить маску в закрытых помещениях, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также: В разных областях Украины используют разные мессенджеры и соцсети

Также он напомнил, что в группе риска заболеть COVID-19 люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, с онкологией, с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, а также пожилые люди. Соблюдение простых правил безопасности снижает вероятность заболеть и заразить других, в том числе, людей из группы риска.

Напомним, что по состоянию на 17 июля, в Украине количество случаев COVID-19 составляет 57 264, за минувшие сутки выявлено 809 инфицированных. Выздоровели 29 769 пациентов, продолжают болеть 26 039 человек, умерли — 1 456.

Минздрав, карантин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 июля 2020
Четверг, 16 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016