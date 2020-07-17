Минздрав предлагает продлить карантин еще на месяц

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин еще на месяц после 31 июля.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать. Мы готовим проект постановления. Пока, согласно рабочей версии, мы продолжаем карантин еще на месяц. Но будем вносить определенные изменения в сами правила, условия адаптивного карантина», - сказал Степанов.

Он добавил, что правительство будет пытаться найти баланс между условиями карантина и обеспечением нормальной жизнедеятельности страны, исходя из развития эпидемической ситуации.

«Пока мы планирует не столько изменение критериев, сколько хотим сделать более прогнозируемым, чтобы было четко видно, при достижении каких критериев мы будем переходить в разные зоны. Например, в желтую, красную или зеленую. Чтобы это было прогнозируемо для украинцев, чтобы мы понимали заранее, где мы находимся, куда мы движемся в зависимости от региона », - сказал Степанов.

Министр добавил, что на бытовом уровне важно соблюдать элементарные правила — носить маску в закрытых помещениях, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Также он напомнил, что в группе риска заболеть COVID-19 люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, с онкологией, с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, а также пожилые люди. Соблюдение простых правил безопасности снижает вероятность заболеть и заразить других, в том числе, людей из группы риска.

Напомним, что по состоянию на 17 июля, в Украине количество случаев COVID-19 составляет 57 264, за минувшие сутки выявлено 809 инфицированных. Выздоровели 29 769 пациентов, продолжают болеть 26 039 человек, умерли — 1 456.