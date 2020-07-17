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В разных областях Украины используют разные мессенджеры и соцсети

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В разных областях Украины используют разные мессенджеры и соцсети

Мобильный оператор компания «Vodafone Украина» составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины в первой половине 2020 года.

«Год назад этот рейтинг не был бы таким разнообразным, и первые места в нем достались бы только областям с городами-миллионниками. Появление в нем других областных центров, а также небольших городов и сел свидетельствует о росте объемов пользования мобильным интернетом по всей Украине», — отмечается в сообщении, распространенном компанией в пятницу.

По данным «Vodafone Украина», в Одесской области пользователи предпочитают Viber — удельный (на каждого пользователя) трафик составил 417 МБ/чел в месяц. В Херсонской области наибольшее количество активных пользователей WhatsApp (978 МБ/чел в месяц). Наибольший трафик мессенджера Telegram — 2036 МБ/чел в месяц — создают пользователи Киевской области.

Областью с наибольшим количеством самых активных пользователей Instagram (6408 МБ/чел в месяц) оказалась Ровенская, тогда как больше всего активных пользователей Facebook зафиксировали в Винницкой области (2481 МБ/чел в месяц).

Наиболее активные пользователи сети YouTube проживают в Житомирской области (8778 МБ/чел), здесь же находятся и самые ярые любители сети TikTok (2390 МБ/чел). Поклонники другой молодежной соцсети — Likee — преимущественно живут в Днепропетровской области (957 МБ/чел). А наибольшей трафик приложения Snapchat показала Волынская область (195 МБ/чел).

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Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей соцсети или мессенджера.

соцсети, Viber, WhatsApp, Telegram
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