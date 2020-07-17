Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон.
Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно перечню, в «зеленой» зоне находятся такие европейские страны, как Албания, Болгария, Чехия, Сербия, Хорватия, Польша, Греция, Венгрия, Латвия, Австрия и другие. Также в «зеленой зоне» — популярные туристические направления Турция и Египет. Для лиц, прибывающих из этих стран, не обязательно прохождение 14-дневной обсервации.
Для лиц, прибывающих из стран «красной» зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении «Дій вдома».
По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.
Напомним, Кабинет министров установил показатель в 55 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, по которым определяются страны «красной» и «зеленой» зоны.
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