Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно перечню, в «зеленой» зоне находятся такие европейские страны, как Албания, Болгария, Чехия, Сербия, Хорватия, Польша, Греция, Венгрия, Латвия, Австрия и другие. Также в «зеленой зоне» — популярные туристические направления Турция и Египет. Для лиц, прибывающих из этих стран, не обязательно прохождение 14-дневной обсервации.

Для лиц, прибывающих из стран «красной» зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении «Дій вдома».

По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Напомним, Кабинет министров установил показатель в 55 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, по которым определяются страны «красной» и «зеленой» зоны.