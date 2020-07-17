У 60% жителей Москвы сформировался иммунитет к COVID-19

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин, которого цитируеют российские СМИ.
При этом еще 14 июля, когда власти Москвы подвели итоги очередного этапа проводимого в столице ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, сообщалось, что эти антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку.
В интервью 16 июля Собянин также говорил о наличии антител к COVID-19 у примерно 20% москвичей. При этом мэр со ссылкой на неназванных ученых заявил, что реальная доля тех, у кого есть иммунитет к этой болезни, втрое больше.
За последние сутки в Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19.
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