У 60% жителей Москвы сформировался иммунитет к COVID-19

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин, которого цитируеют российские СМИ.

При этом еще 14 июля, когда власти Москвы подвели итоги очередного этапа проводимого в столице ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19, сообщалось, что эти антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку.

В интервью 16 июля Собянин также говорил о наличии антител к COVID-19 у примерно 20% москвичей. При этом мэр со ссылкой на неназванных ученых заявил, что реальная доля тех, у кого есть иммунитет к этой болезни, втрое больше.

За последние сутки в Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19.