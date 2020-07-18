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США продадут Украине патрульные катера и оружие

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США продадут Украине патрульные катера и оружие

США одобрили продажу Украинке до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые в дальнейшем прочно поддерживают Украину!», — написал Кулеба в Twitter в субботу.

Он отметил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

«Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии», — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, 18 июня продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью $600 млн одобрил Госдеп США.

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Правительство Украины просило приобрести до 16 патрульных катеров Mark VI; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и 4 запчастями); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-километровой акустической системой; 16 идентификационных систем «свой или чужой» (IFF); 40 пушек MK44 (32 установленные и 8 запчастями); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование; технические данные и документацию; обучение персонала и оборудование для тренировки персонала; инженерное, техническое и логистическое обслуживание и подрядчика правительства США; и другие связанные элементы логистического обеспечения. Ориентировочная общая стоимость — $600 млн.

США, Дмитрий Кулеба, патрульный катер
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