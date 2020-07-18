Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета

Иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого по ошибке в январе украинского пассажирского самолета в Тегеране. Об этом в субботу заявил замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

«Черные ящики были доставлены в Париж», — цитирует его агентство ILNA.

Бахарванд добавил, что расшифровка самописцев начнется в понедельник.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января заявили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.