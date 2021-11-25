Материально-техническая помощь США Украине в этом году составила более $130 млн

Общий объем материально-технической помощи США Украине в текущем году составил более $130 млн, США остаются ведущим партнером Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Благодаря договоренности президента Зеленского и президента Байдена, работе украинских дипломатов, украинских военных общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более $130 млн», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что США остаются ведущим партнером Украины, который помогает усиливать ее армию и обороноспособность.

«Помощь охватывает поставку вооружений и военной техники, оборудования, боеприпасов, кораблей, среди которых патрульные катера типа Island, лодки и запасные части к ним, многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости, противотанковые ракетные комплексы, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного виденья, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что все это направлено на оборону Украины.

По словам Кулебы, в этом году США передали Военно-морским силам Украины 4 катера типа Island.

«Два и них — «Сумы» и «Фастов» — уже доставлены в Одессу буквально позавчера. К передаче Украине готовится еще один, пятый Island, который будет нести имя «Вячеслав Кубрак», — проинформировал он.

Глава МИД добавил, что особо важно то, что США предоставляют Украине высокотехнологическое оборудование, которое не вырабатывается национальным оборонным комплексом или является критическим.

Также Кулеба сообщил, что надежным другом и партнером Украины остается Канада, которая поставляет Украине оборудование для разминирования, транспортные средства, медицинское и другое снаряжение, автомобили Ford Ranger, Ford Transit, дефибрилляторы и другие средства.

«Очень важно оборонное сотрудничество Украины и Великобритании. 12 ноября мы формализовали соглашение о поддержке развития возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, о котором договорились в прошлом году лидеры наших государств Владимир Зеленский и Борис Джонсон», — указал он.

Министр заверил, что везде в мире украинские дипломаты ищут и находят все то, что делает украинскую армию сильнее, а значит — сдерживает Россию от наступления.