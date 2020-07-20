Лукашенко впервые за 12 лет отправит посла в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом страны в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, передает БелТа.
Как сообщает агентство, заместители министра иностранных дел Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас займут должность послов в США и Австрии. У Белоруссии не было посла в США 12 лет.
В 2008 году Беларусь отозвала своего посла из США из-за введения Вашингтоном санкций против компании «Белнефтехим». Решение о возвращении послов стороны приняли в августе 2019 года после визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что конфликт непродуктивен, особенно для его страны. Также он отметил, что Минск заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества с США, которые будут оставаться «державой номер один» в ближайшие десятилетия.
В апреле 2020 года президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси. Кандидатуру Фишер предстоит одобрить сенату.
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