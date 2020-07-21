За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело коронавирусом

20 июля в Украине зафиксировали 673 новых случая заболевания COVID-19, одновременно выздоровели за эти сутки 760 больных, а 20 – умерли.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Антилидером остается Львовская область, где за последние сутки коронавирус подтвердили у 114 человек.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 60 166 человек, 1 518 больных умерли, а 32 199 уже выздоровели. Сейчас болеют 26 449 человек.