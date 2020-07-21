Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

Во встрече между «Ювентусом» и «Лацио» в рамках 34-го тура Серии А — высшего дивизиона чемпионата Италии — Криштиану Роналду забил два гола и довел число своих голов в первенстве за два года до 51.

Встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 2:1. Для Роналду эти голы стали 29-ми и 30-ми в чемпионате.

Теперь у португальца по 50 или более забитых мячей сразу в трех сильнейших европейских лигах — Серии А за «Ювентус», Ла Лиге за мадридский «Реал» и в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед».

Также португалец побил другой рекорд итальянского первенства по минимальному количеству матчей, затраченных на 50 голов. Этот рекорд принадлежал бывшему нападающему сборной Украины и «Милана» Андрею Шевченко. Эту цифру он выбил за 69 матчей. Роналду хватило 60 встреч.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за €117 млн из «Реала». За два неполных года в составе туринской команды он выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Минувшим летом его признали самым ценным футболистом Серии А. По ходу карьеры форвард играл в «Манчестер Юнайтед» и португальском «Спортинге».