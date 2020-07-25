Войти
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
резонанс
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
позиция
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Эксперты заметили, что Верещук не ведет никакой кампании в Киеве

385
Эксперты заметили, что Верещук не ведет никакой кампании в Киеве

Кандидат от «Слуги народа» на выборах мэра Киева Ирина Верещук не ведет никакой кампании, продолжая ходить на эфиры обсуждать вопросы, не имеющие отношение к Киеву. Такая стратегия не может привести партию президента к успеху на выборах, и дает основания говорить, что в Офисе президента вообще ставят цель победить в Киеве.

Об этом у себя на странице в Facebook написал политолог Андрей Золотарев.

«Прошло 10 дней с момента номинации Верещук в кандидаты мэра от „Слуги народа“, ее благословил лично Зеленский, но мы видим, что она ничего, по сути, не делает, хотя до выборов осталось 90 дней. Она не только не представила программу, она вообще бездействует как кандидат», — недоумевает он.

Эксперт отмечает, что ее публичная риторика никак не изменилась. Верещук продолжает, как и прежде, ходить на ТВ каналы Виктора Медведчука и обсуждает там все, что угодно, кроме проблем Киева.

«Стоит напомнить, что избирательная кампания это не только самопрезентация себя любимой на ТВ каналах, это ещё и роль лидера партийной команды „СН“ на выборах в Киевсовет. Соответственно еще немалый объем другой работы. Здесь конь ещё не валялся. Время идет, а это единственный некомпенсируемый ресурс на выборах», — предупредил он.

Золотарев предрекает, что подобное бездействие кандидата в мэры отразиться на результате политсилы и подогреет давно циркулирующие слухи о «договорняке» между Виталием Кличко и Офисом президента.

«Если продолжит в таком же ключе, то результат разочарует не только Ирину, но и тех, кто ей искренне симпатизировал. Тогда это только закрепит версию о том, что Офис президента и не планировал всерьез бороться за должность мэра Киева», — считает политолог.

Читайте также: Пентагон пообещал рассекретить часть данных об НЛО

Напомним, еще 16 июля Ирина Верещук была названа кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра Киева.

Верещук в 2010-2015 гг. была мэром города Рава-Русская Львовской области. В 2019 году была избрана народным депутатом по списку партии «Слуга народа» под № 29.

местные выборы, Андрей Золотарев, Ирина Верещук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 25 июля 2020
Пятница, 24 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016