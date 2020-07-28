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Мировой туризм потерял $320 миллиардов из-за коронавируса

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Мировой туризм потерял $320 миллиардов из-за коронавируса

Страны мира потеряли 320 миллиардов долларов США из-за спада туризма во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

«Согласно барометру UNWTO, по сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 миллионов туристов. Таким образом страны потеряли 320 миллиардов долларов США поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года», — подчеркивается в сообщении.

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Только в мае этого года во время строгого карантина в ответ на пандемию коронавируса количество международных туристов упало на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

туризм, коронавирус
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