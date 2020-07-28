Билл Гейтс назвал бесполезными тесты на коронавирус, результатов которых приходится ждать несколько дней

Большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезны из-за слишком длительного периода выдачи результатов. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник в интервью телеканалу CNBC.
Он назвал безумием то, что в США интервал между взятием анализов на коронавирусную инфекцию и выдачей их результатов в среднем «превышает 48 часов». «Такой тест является полной потерей времени и средств. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой», — продолжил Гейтс.
По оценке телеканала, из-за высокой нагрузки лаборатории в США сообщают людям результаты анализов на коронавирус через несколько дней, неделю или более продолжительный срок.
«Никто не должен платить даже $1 за тест, результаты которого приходится дожидаться более трех или семи дней», — отметил Гейтс. Он пояснил, что при таком подходе люди узнают об инфицировании слишком поздно, не принимают должных мер безопасности и распространяют инфекцию дальше.
Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в Соединенных Штатах. К настоящему моменту через фонд было выделено $300 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
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