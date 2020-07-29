Луческу сформировал свой тренерский штаб в «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу определился c ассистентами, которые будут ему помогать, о чем сообщил журналист Артем Франков.

В штаб румына вошли Эмил Карас из Молдовы, а также трое динамовцев — Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Последний продолжит работать с вратарями.

Среди помощников Луческу также будет итальянец Диего Лонго, который в прошлом работал с сыном Мирчи Разваном Луческу.

30 июля состоится первая пресс-конференция Мирчи Луческу в роли главного тренера киевского «Динамо».