Луческу сформировал свой тренерский штаб в «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу определился c ассистентами, которые будут ему помогать, о чем сообщил журналист Артем Франков.
В штаб румына вошли Эмил Карас из Молдовы, а также трое динамовцев — Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Последний продолжит работать с вратарями.
Среди помощников Луческу также будет итальянец Диего Лонго, который в прошлом работал с сыном Мирчи Разваном Луческу.
30 июля состоится первая пресс-конференция Мирчи Луческу в роли главного тренера киевского «Динамо».
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