«Виртуальный» тренер для «Динамо»: Суркис побоялся представить Луческу коллективу

Согласно сообщению на официальном сайте ФК «Динамо», в четверг, 30-го июля, в 12:00 состоится представление главного тренера Мирчи Луческу.
Однако, проходить это событие будет онлайн. Более того, доступ представителей СМИ к освещению события будет ограничен.
«В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате на платформе Zoom. Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале Динамо.
Учитывая технические возможности, количество представителей СМИ, задействованных в представлении главного тренера, будет ограниченным», — сказано в сообщении.
Это несмотря на наличие у «Динамо» целого стадиона, где вполне можно провести массовое мероприятие с соблюдением всех карантинных мер и дистанции.
Напомним, что вчера фанаты киевского клуба устроили Луческу обещанный «теплый приём». Под стадионом им. Лобановского скандировали: «Суркисам — позор».
Сегодня ультрас пояснили, что конфликт вокруг «Динамо» — это не конфликт с экс-тренером «Шахтера», а противостояние реваншистской и пророссийской политике Григория Суркиса. Он, по мнению фанатов, забрал на себя все руководство клубом, вернув в футбол политику.
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