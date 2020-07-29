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Доллару предрекают потерю статуса резервной валюты

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Доллару предрекают потерю статуса резервной валюты

Goldman Sachs Group считает, что положение доллара США в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой, о чем свидетельствует недавний рост цен на золото.

Об этом пишет Bloomberg.

По мнению стратегов Goldman, доллар сталкивается с несколькими рисками, а именно: курс Федерального резерва США может сместиться в сторону «инфляционного уклона», рост политической неопределенности и растущие опасения, связанные с очередным всплеском коронавирусной инфекций в стране.

Накопление задолженности в результате пандемии может привести к эскалации страхов.

Рекордное ралли золота отражает растущее беспокойство в отношении мировой экономики. Банк повысил свой 12-месячный прогноз цен на золото с 2 тыс долларов до 2,3 тыс долларов за унцию.

Падение доллара происходит на фоне возобновившихся прогнозов обесценения доллара после исторической сделки стран Европейского союза, одобривших пакет мер для спасения экономики от коронавируса, что подстегнуло рост евро и приведет к первому в истории выпуску совместного долга.

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Для Goldman Sachs растущий уровень долга в США, который сейчас превышает 80% валового внутреннего продукта страны, и в других странах повышает риск того, что центральные банки и правительства могут допустить ускорение инфляции.

«В результате раздутые балансы центробанков и огромное предложение денег создают «большую вероятность того, что когда-нибудь в будущем, после нормализации экономической активности, у центральных банков и правительств появится соблазн для повышения инфляции с целью облегчения накопленного долгового бремени», — говорят аналитики Goldman.

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